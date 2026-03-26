Respeto y felicidad productiva, pilares para aumentar un 37% las ventas empresariales, según estudio

Respeto y felicidad en el entorno laboral, imagen de referencia. Foto: Getty Images / pixelfit

Para nadie es un secreto que Colombia está atravesando por varios cambios en el entorno laboral, marcados por el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y un mayor escrutinio sobre la cultura corporativa. Ante esto, empiezan a surgir temas menos comunes pero igual de importantes, como lo es el respeto dentro de las organizaciones.

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Expertos han puesto el foco en la cultura organizacional más allá que el debate actual va de lo económico y regulatorio.

Para Ana María Peláez, experta en cultura organizacional y felicidad productiva, las empresas enfrentan el reto de sostener la productividad en un contexto que exige transformaciones estructurales en la forma de trabajar.

En ese escenario, surge una pregunta clave: ¿puede el respeto convertirse en un indicador de productividad?.

La experta asegura que sí, respaldada por datos que muestran una relación directa entre bienestar laboral y resultados empresariales.

Según estudios citados en su análisis, más del 40% de los trabajadores en Colombia reporta conflictos entre la vida personal y laboral, mientras que cerca del 45 % señala no tener suficiente tiempo para su bienestar.

A nivel global, informes sobre bienestar laboral evidencian que factores como la seguridad psicológica y la calidad de las relaciones en el trabajo inciden directamente en el desempeño organizacional.

Las cifras también muestran impactos concretos: equipos con mayores niveles de bienestar pueden incrementar su productividad en promedio un 31%, elevar el compromiso hasta en un 73% y aumentar las ventas hasta en un 37%.

“No estamos hablando de optimismo superficial”, afirma Peláez. “Estamos hablando de impacto económico medible. La felicidad productiva es una ventaja competitiva real.”

En ese sentido, la experta propone entender la “felicidad productiva” como una estrategia empresarial, que conecta el bienestar emocional con métricas de negocio. Su modelo integra herramientas como la inteligencia emocional aplicada, el liderazgo consciente y el diseño de experiencias organizacionales.

“La felicidad productiva no es optimismo superficial. Es una ventaja competitiva. Cuando las personas trabajan en entornos respetuosos, la productividad deja de ser presión y se convierte en consecuencia.”

De acuerdo con Peláez, el respeto organizacional tiene efectos directos sobre la salud mental, el clima laboral, la retención de talento y la reputación corporativa, aspectos que hoy resultan determinantes en la sostenibilidad de las empresas.

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En un contexto donde el liderazgo empresarial está bajo observación, la experta concluye que el país enfrenta una oportunidad para replantear sus modelos organizacionales y avanzar hacia culturas laborales más coherentes.

“Las verdaderas transformaciones comienzan en el liderazgo. Y el liderazgo del futuro será aquel que entienda que la felicidad productiva es el punto donde el bienestar humano y la sostenibilidad empresarial se encuentran.”