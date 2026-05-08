Fuerte despliegue policial en Sinzig, Alemania por un atraco a un banco con rehenes (Photo by Roberto Pfeil / AFP) / ROBERTO PFEIL

Una toma de rehenes continúa este viernes en una sucursal bancaria de Sinzig, en el oeste de Alemania, informó la policía de Coblenza.

Según las autoridades, en el interior del banco permanecen varios asaltantes y varios rehenes. Entre las personas retenidas estaría el conductor de un furgón blindado, aunque la policía no precisó cuántos rehenes hay ni el número exacto de atacantes involucrados.

La operación se desarrolla en pleno centro de la ciudad, donde fue desplegado un amplio dispositivo de seguridad. La policía acordonó la zona y estableció un perímetro de seguridad alrededor de la sucursal bancaria para restringir el acceso de civiles y facilitar la intervención de las unidades especiales.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existe peligro para las personas que se encuentran fuera del perímetro acordonado. Tampoco se ha informado sobre disparos, heridos o demandas por parte de los atacantes.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a agentes equipados con cascos, fusiles automáticos y chalecos antibalas alrededor de la zona intervenida, mientras continúa la operación policial.