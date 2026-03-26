Noche violenta en Bogotá: Medicina Legal recibe 19 cuerpos mientras atiende la tragedia del Hércules

En medio de la emergencia nacional por el siniestro del avión Hércules en Putumayo, el Instituto Nacional de Medicina Legal enfrenta una alta carga operativa en Bogotá tras recibir 19 cuerpos por muertes violentas ocurridas en la capital durante la noche anterior. Así lo confirmó su director, Ariel Cortés, quien explicó que, en paralelo a la atención de la tragedia aérea, la entidad debe responder a los casos cotidianos de criminalidad en la ciudad.

Según Cortés, la sede principal en Bogotá fue escogida para centralizar la identificación de las víctimas del accidente aéreo debido a su mayor capacidad técnica y operativa. “En este momento tenemos capacidad para atender entre 120 y 150 personas. Del siniestro aéreo nos llegaron 69”, señaló. Sin embargo, advirtió que la situación se complejiza con la llegada simultánea de víctimas de hechos violentos, lo que eleva la ocupación a cerca del 80 % de su capacidad instalada.

El director también detalló que los 19 cuerpos recibidos en las últimas horas corresponden a distintos tipos de muertes violentas, entre ellas homicidios y suicidios. Incluso mencionó un caso particularmente grave en el que un hombre asesinó a su pareja y a sus dos hijastras. Estos hechos, sumados a la tragedia aérea, reflejan la presión que enfrenta Medicina Legal para atender tanto emergencias extraordinarias como la violencia cotidiana que sigue cobrando vidas en Bogotá.

Entre tanto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana avanza en la investigación de las posibles circunstancias que desencadenaron el terrible accidente que entristece a las Fuerzas Militares.

Según expertos consultados en aviación, será vital el análisis de los motores del avión y determinar si los pasajeros iban debidamente asegurados con cinturones. Este punto resulta clave, teniendo en cuenta que entre las hipótesis no se descarta que el avión perdiera su centro de gravedad una vez los pasajeros empezaron a moverse al interior de la aeronave, comprometiendo la seguridad del vuelo.