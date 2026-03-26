Minjusticia llega para presentar nuevos proyectos en Cúcuta

Cúcuta

El gobierno nacional a través del ministro de justicia Jorge Iván Cuervo Restrepo cumplirá una agenda hoyen la región direccionada a revisar la articulación institucional en el territorio.

El funcionario llega para promover el fortalecimiento del acceso a la justicia para todos los ciudadanos y lugares apartados del departamento.

El jefe de esa cartera realizará una visita a la cárcel Modelo de Cúcuta para conocer el estado del centro carcelario, su problemática y las soluciones que se puedan brindar desde ese despacho.

Posteriormente, participará en el Comité Departamental de Justicia con el gobernador de Norte de Santander William Villamizar.

Finalmente acompañará una jornada de capacitación de derechos humanos orientada a jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes.

Luego de su agenda, se reunirá con los medios de comunicación para presentar el balance de su agenda en la ciudad de Cúcuta.