Mínima operación hotelera en el Huila prende las alarmas a comerciantes del sector

Neiva

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, capítulo Huila, manifestó su preocupación ante las bajas cifras de ocupación registradas en el inicio de la temporada de Semana Santa, especialmente en zonas tradicionales de visitar en esta temporada. Las reservas para el primer fin de semana, correspondiente al 28 y 29 de marzo, no alcanzan el 30%, un indicador considerado crítico para el sector.

La baja ocupación y reservas no mejora para el periodo comprendido entre el 2 y el 5 de abril, que incluye el puente festivo. Se tienen previsto que para esta temporada llegue acerca al 40%, cifra que históricamente ha sido superada en esta temporada. Esta situación genera incertidumbre entre los empresarios del sector turístico en el departamento.

Joan Rodríguez, de Cotelco Huila, expreso que “nos asiste la preocupación se suma la información entregada por agencias de viajes, las cuales señalan que el Huila es actualmente uno de los destinos con menor número de reservas a nivel nacional. A esto se suma los temas e inseguridad y temas de extorsiones que viven comerciantes de la región”.

El llamado a todos los huilenses para que recorran su propio territorio y apoyen la economía local. Sitios emblemáticos como Parque arqueológico de San Agustín, Desierto de La Tatacoa, La mano de Dios, entre otros sitios que ya son de amplio reconocimiento.