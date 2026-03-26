Medellín suma dos nuevos destinos internacionales de bajo costo con Wingo

La aerolínea, en alianza con la Secretaría de Turismo, Entretenimiento de Medellín y el concesionario del Aeropuerto Internacional José María Córdova, continúa consolidando a Medellín como uno de los principales centros de operación aérea del país.

Con estas nuevas rutas, Wingo se convierte en la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos entre Medellín - Ciudad de Guatemala y Medellín- Montego Bay, Jaica, ampliando las opciones de viaje hacia Centroamérica y el Caribe.

Medellín fortalece su conectividad internacional

El crecimiento de Wingo en Medellín evidencia que solamente en 2025, cerca del 35% de los pasajeros viajaron desde y hacia Medellín, lo que representa alrededor de 1,2 millones de viajeros.

Con el anuncio de estas nuevas rutas, la aerolínea completará 10 destinos internacionales operados desde Antioquía, además de cinco rutas nacionales activas.

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Nuevas rutas desde Medellín

La ruta Medellín – Ciudad de Guatemala iniciará operaciones el 25 de junio y contará con tres frecuencias semanales: los martes, jueves y sábados. Con esta nueva conexión, Wingo pondrá a disposición del mercado más de 30 mil sillas al año. Los tiquetes estarán disponibles desde USD 108 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Por su parte, la ruta Medellín – Montego Bay iniciará operación el 23 de junio los martes, jueves y sábados. Los vuelos tendrán precio desde USD 159 por recorrido, con tasas e impuestos incluidos.

Impulso al turismo y al desarrollo regional

Desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín destacaron que estas nuevas rutas fortalecen el posicionamiento de la ciudad como destino turístico, de negocios y de intercambio cultural.

Cabe mencionar que los tiquetes ya se encuentran disponibles en la página web de la aerolínea y en su aplicación móvil.