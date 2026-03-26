Mas de cien mil desplazados tiene el Catatumbo

Situación de violencia en el Catatumbo, por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. (Colprensa - Catalina Olaya)

Norte de Santander

Un nuevo reporte del Puesto de Mando Unificado en Norte de Santander alerta por el aumento de desplazados en la región derivada de la crisis del Catatumbo.

La secretaria de seguridad ciudadana que hace monitoreo permanente a la situación humanitaria reveló que en la actualidad el departamento tiene 101.439 desplazados por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas del frente 33 de las Farc.

En el mismo se revela que Cúcuta es el principal receptor con 50.322 personas, le siguen Ocaña con 20.644, Tibú 12.664, El Tarra con 7.785, y Convención 2.2296.

En los hechos violentos que se han desatado al norte del departamento, 19 miembros de la fuerza pública han perdido la vida, 11 militares y 8 policías.

En la zona, al norte de la región se han presentado 171 homicidios entre firmantes de paz, lideres sociales, particulares y menores de edad.

En medio de la confrontación se reportan cinco firmantes de paz desaparecidos, y se ha presentado la entrega voluntaria de 205 integrantes de los grupos armados.

La Gobernación de Norte de Santander junto a otras entidades estatales han entregado más de 352.5 toneladas de ayudas para las víctimas del conflicto.