Más de 4.000 personas beneficiadas por jornada de salud en hospitales públicos de Cartagena

El Gobierno distrital, liderado por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, llevó a cabo una gran jornada de atención en salud en los recientemente inaugurados y modernos hospitales de Nelson Mandela, El Pozón y Canapote, en los que cerca de 4.300 personas recibieron atención integral.

En su mayoría, se trató de residentes de estos barrios y sus respectivos sectores vecinos, quienes acudieron desde tempranas horas.

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La ESE Hospital Local Cartagena de Indias, como entidad adscrita a la Alcaldía, y encargada de prestar servicios integrales de atención básica en salud, dispuso en simultáneo, en los tres hospitales, los servicios de medicina general, odontología general, optometría, vacunación, psicología y nutrición; así como servicios especializados de consulta externa en pediatría, alergología, ortopedia, ginecología, medicina interna y neurología.

Un total de 4.079 personas fueron atendidas en total por parte de la ESE, en todos los servicios ofertados. Mientras que, desde el Dadis, se beneficiaron 220 personas en oferta de servicios de educación, comunicación e información en salud mental, salud sexual y reproductiva, VIH y uso adecuado del condón, fiebre amarilla, tosferina, tuberculosis, aseguramiento, asesoría y ruta de discapacidad, control larvario y aplicación de biolarvicida para dengue.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la importancia de la jornada que puso a disposición de miles de cartageneros una completa oferta en salud.

“Hoy, con infraestructuras hospitalarias modernas, con todo lo que requieren estas comunidades, celebramos que sus habitantes ya no tienen que ir a otros barrios para recibir la atención en salud digna y humanizada que se merecen. Los mandeleros, al igual que los habitantes de Canapote y El Pozón, tienen a su alcance lo que siempre reclamaron para sus familias: centros hospitalarios del más alto nivel. Por eso celebramos que, con fuego en el corazón y acciones concretas de nuestro Gobierno, hoy presenciemos una jornada integral que nos llena de alegría”, destacó Turbay Paz.

Y es que, en uno de los hitos más significativos del Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el Distrito inauguró, en este 2026, los modernos hospitales de Nelson Mandela y Canapote, tras una inversión superior a $55 mil millones (incluida su dotación), para una cobertura de más de 140.000 personas actualmente.

“Hoy celebramos en tres sectores estratégicos para la ciudad esta súper jornada de atención en los que, con el liderazgo de nuestro alcalde Dumek Turbay, desde la ESE ofertamos distintos servicios integrales para seguir aportando a la transformación de la salud de los cartageneros”, manifestó la gerente de la entidad, Sabrina Van Leenden.

Por su parte, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) también participó activamente de la jornada con su oferta institucional en salud sexual y reproductiva, salud mental, fumigación, atención a población en condición de discapacidad y trámite de quejas y/o reclamos ante las IPS y EPS.

Rafael Navarro España, director del Dadis reconoció que “el decidido direccionamiento de este Gobierno distrital en la recuperación y puesta en operación de estos tres hospitales, que se sacaron del abandono institucional de períodos anteriores, hoy acercamos una oferta integral de servicios de salud que satisface, oportuna y eficazmente, las necesidades de atención de su población y sus sectores vecinos”.

Por su parte, la población de estos tres sectores de la ciudad que se benefició con esta oferta institucional, se mostró agradecida y satisfecha durante el desarrollo de la misma.

“Me parece excelente esta jornada, muy buena y muy chévere, que están haciendo en Canapote porque tenía una cita en medicina general y hoy ya me atedieron y me dieron de una las órdenes para los exámenes”, comentó Tulia Gabalo Espitia, una de las beneficiarias residente en Daniel Lemaitre y que se enteró de la misma vía redes sociales.

Además de la atención hospitalaria, como parte de las acciones complementarias, desde el Dadis se llevaron a cabo acciones de control larvario en 156 casas donde habitan 813 personas y, con 13 inmuebles catalogados como “positivos”, para criaderos de mosquitos a los que se les aplicó biolarvicida.