Más de 20 mil comerciantes no han renovado su matrícula mercantil en Norte de Santander

Norte de Santander.

Este 31 de marzo vence el plazo para la renovación de la matrícula mercantil, y más de 20 mil comerciantes en Norte de Santander aún no han cumplido con esta obligación.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, hizo un llamado a los empresarios para no dejar el trámite para última hora, “tenemos más de 17.900 empresas que ya cumplieron con su obligación de renovar. Todavía nos restan cerca de 20 mil, a quienes les hacemos la invitación a no esperar hasta el 31 de marzo. Estamos completamente dispuestos con nuestras sedes físicas, nuestra sede principal en el centro de Cúcuta en la calle 10 entre avenidas 4ª y 5ª, y también en Los Patios, Villa del Rosario, Tibú y Chinácota para poderlos acompañar”.

Castillo explicó que existen múltiples opciones para realizar el proceso de manera ágil, “también tenemos nuestros puntos a través de Supergiros y Coguasimales con pago fácil, para que en todo Norte de Santander existan más de mil puntos y modalidades de pago. Pero si desde la comodidad de su casa u oficina quieren hacer el proceso a través de la aplicación móvil, la página web o el agendamiento virtual, no les va a tomar más de 5 a 7 minutos en el proceso de renovación”.

Además, anunció horarios especiales para facilitar la atención en los últimos días “este sábado 28 tendremos servicio de 8:00 de la mañana a 11:30 a.m. Lunes y martes santo estaremos en jornada continua hasta las 5:30 de la tarde, y en realidad hasta que no se vaya el último empresario nosotros no nos vamos a descansar”.

Finalmente, enfatizó que renovar la matrícula no solo evita sanciones, sino que también permite acceder a beneficios “más que ser una obligación y exponernos a sanciones desde el Código Nacional de Policía y la Superintendencia, es la puerta a beneficios de más de 17 proyectos, con cerca de 6.800 millones de pesos en créditos en internacionalización, exportación, rutas de formalización, innovación, inteligencia artificial y tecnología, a los que solo pueden acceder si renuevan oportunamente y se matriculan”.