La tierra se vuelve el principal reclamo en el Catatumbo

Norte de Santander.

La tierra se convirtió en el principal reclamo de las comunidades del Catatumbo durante la caravana humanitaria e interinstitucional que avanza en la región desde el pasado 24 de marzo, en medio de una crisis que sigue marcada por el conflicto armado.

En los recorridos, líderes campesinos han advertido que la falta de seguridad jurídica sobre sus predios continúa siendo una de las principales problemáticas.

“Se ha visto muy movida la mesa de tierras, la gente necesita asegurar sus predios”, aseguró a Caracol Radio Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según lo evidenciado en terreno, muchas familias no cuentan con títulos formales, lo que las expone al despojo, limita su acceso a programas del Estado y frena el desarrollo de proyectos productivos en una de las regiones más golpeadas por la violencia.

La caravana, en la que participan cerca de 20 entidades del orden nacional, la Gobernación de Norte de Santander y autoridades locales, se da tras denuncias previas de las comunidades, que durante meses han insistido en la necesidad de mayor presencia institucional en el territorio.

“Hay necesidades que no se habían podido resolver durante años de conflicto”, agregó Pérez.

Durante la jornada también se han atendido temas en salud, orientación en restitución de tierras y acompañamiento a víctimas, en un esfuerzo por responder a las múltiples necesidades de la población.

Sin embargo, desde las organizaciones sociales insisten en que estas acciones siguen siendo insuficientes si no se resuelve el problema estructural de la tierra, que hoy concentra gran parte de la tensión en el territorio.

El llamado es a avanzar en procesos efectivos de restitución, formalización y acceso a la tierra, como base para garantizar estabilidad en el Catatumbo, donde, pese a este tipo de iniciativas, los grupos armados continúan haciendo presencia y afectando a la población civil.