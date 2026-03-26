Juan Carlos Echeverry es el nuevo presidente del Banco de Bogotá, tras salida de César Prado

Juan Carlos Echeverry fue nombrado este jueves como presidente del Banco de Bogotá en reemplazo de César Prado.

Echeverry es economista de la Universidad de los Andes, especialista en Economía Internacional del Instituto de Economía de Kiel (Alemania) y estudios en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía de la Universidad de Nueva York.

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Fue presidente de Ecopetrol; Ministro de Hacienda y Crédito Público; director del DNP y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Ha sido miembro de juntas directivas, consultor y conferencista a nivel nacional e internacional, y es reconocido por su liderazgo en las transformaciones organizacionales y la implementación de estrategias financieras innovadoras.

Echeverry iniciará sus funciones a partir del próximo 6 de mayo, fecha hasta la cual el Jorge Castaño Gutiérrez ejercerá como presidente encargado de la Entidad.