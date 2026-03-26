Investigador del CTI es judicializado por manipulación de armas en Cúcuta
Habría cambiado armas bajo custodia y reportado otras como desaparecidas.
Cúcuta.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leyner Vega Fernández, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Cúcuta, por su presunta participación en irregularidades en el manejo de armas de fuego bajo custodia oficial.
De acuerdo con la investigación, durante una inspección al almacén transitorio de la Unidad de Reacción Inmediata se evidenció que al menos 14 armas vinculadas a procesos inactivos habrían sido sustituidas por armas traumáticas, detonadoras o neumáticas.
Según la Fiscalía, entre agosto y diciembre de 2025 habrían sido cambiadas 40 armas adicionalesy otras tres fueron reportadas como desaparecidas.
Las autoridades establecieron que el funcionario, quien tenía acceso al almacén, presuntamente obtuvo de manera fraudulenta una copia de la llave de seguridad para ingresar sin autorización.
El material probatorio indica que Vega Fernández habría entrado al lugar en al menos 38 oportunidades entre marzo y junio de 2025, de las cuales 18 estarían relacionadas directamente con los hechos investigados. Varias de estas entradas se realizaron en días y horarios no laborales.
Por estos hechos, un fiscal le imputó los delitos de peculado por apropiación; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria, además de la prohibición de comunicarse con funcionarios de la Fiscalía.