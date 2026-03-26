Hubo adjudicación y legalización de convenios con el DPS: gerente de Proyecta sobre ‘Marionetas 2.0’
Hubo adjudicación y legalización de convenios con el DPS: gerente de Proyecta sobre ‘Marionetas 2.0’
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Lina Marcela Roldán, gerente general para Proyecta, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la condena contra Ciro Ramírez por el caso ‘Marionetas 2.0’.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...