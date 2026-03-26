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26 mar 2026 Actualizado 17:46

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Hubo adjudicación y legalización de convenios con el DPS: gerente de Proyecta sobre ‘Marionetas 2.0’

Hubo adjudicación y legalización de convenios con el DPS: gerente de Proyecta sobre ‘Marionetas 2.0’

Hubo adjudicación y legalización de convenios con el DPS: gerente de Proyecta sobre ‘Marionetas 2.0’

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Lina Marcela Roldán, gerente general para Proyecta, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la condena contra Ciro Ramírez por el caso ‘Marionetas 2.0’.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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