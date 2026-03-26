Hombre intentó atropellar a una mujer por defender a sus mascotas en Kennedy

En las redes sociales circula un video donde se ve como un hombre intenta atropellar a una mujer luego de que una las mascotas le ladrara al agresor.

De acuerdo a las imágenes, el hombre que transitaba por las calles del barrio Villa Alsacia en la localidad de Kennedy, reaccionó de forma agresiva cuando uno de los perros ladro desde el interior de una vivienda.

Al ver la situación, la dueña de las mascotas junto con su pareja reaccionaron e increparon al hombre.

Minutos después, y mientras la mujer esta sobre la acera esperando a su pareja junto a una moto, el hombre agresor aparece de nuevo en la escena, esta vez, conduciendo un vehículo gris marca Mitsubishi Lancer con el que hizo una maniobra como si quisiera atropellar a la mujer.

Por ahora las autoridades de la localidad de Kennedy, incluyendo la Policía, no tienen registro de los hechos.