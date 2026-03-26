Gobernador Yamil Arana entregó cancha en los barrios Rosedal y María Cano

Entre sonrisas, expectativas y el entusiasmo de niños, jóvenes y familias enteras, el gobernador Yamil Arana Padauí llegó a los barrios Rosedal y María Cano para cumplir una promesa que hoy se convierte en bienestar colectivo: la entrega de una moderna cancha multifuncional que beneficia a más de 2.000 habitantes de cinco sectores de la ciudad, gracias al programa Compi.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

No fue solo la inauguración de un escenario deportivo. Fue la materialización de una palabra empeñada y la demostración de que cuando el gobierno llega a los barrios, las oportunidades también llegan con él.

“Aquí no solo estamos entregando una cancha, estamos construyendo oportunidades para nuestros jóvenes y bienestar para nuestras familias”, expresó el mandatario, mientras compartía con los niños que, ansiosos, esperaban el primer balón rodando sobre el nuevo escenario.

La obra, ejecutada a través del Compi, se construyó en un área de 800 metros cuadrados y fue diseñada para beneficiar a los habitantes de los barrios Rosedal, María Cano, Camilo Torres, La Esmeralda y Santander. Este nuevo espacio integra una cancha multifuncional, parque infantil, zona biosaludable, juegos lúdicos de mesa, senderos peatonales y áreas adecuadas para adultos mayores.

Además, cuenta con rampas que facilitan la movilidad de personas en condición de discapacidad, así como trabajos de ornamentación y jardinería que transformaron por completo el entorno, convirtiéndolo en un espacio digno, seguro e incluyente para toda la comunidad.

Para el gobernador Arana, cada obra entregada representa mucho más que infraestructura: simboliza la confianza recuperada y la esperanza renovada de comunidades que durante años esperaron ver transformados sus barrios.

Durante su intervención, el mandatario habló con cercanía, comparando el compromiso con las comunidades con las promesas que se hacen dentro de una familia: promesas que deben cumplirse. “No hay mayor satisfacción que decirle a una comunidad que algo se va a hacer… y hacerlo realidad”, afirmó, generando el respaldo de los asistentes.

También destacó que este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre la comunidad, el sector privado y el Gobierno, superando incluso dificultades jurídicas que durante años habían impedido la inversión en este sector.

La entrega de este escenario no solo representa una mejora en la infraestructura del barrio, sino que fortalece el tejido social, fomenta la sana convivencia y brinda a los jóvenes un lugar seguro donde crecer, compartir y proyectar sus sueños.

Los habitantes del sector no ocultaron su satisfacción. Muchos recordaron que durante años imaginaron este momento y que, pese a las dificultades, mantuvieron viva la esperanza de contar con un espacio digno para el deporte y la recreación. Hoy, esa espera se transforma en una realidad que beneficiará a las generaciones presentes y futuras.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Rosedal resaltó la perseverancia de la comunidad y el respaldo del gobernador Arana, señalando que esta obra demuestra que la unión entre comunidad y Gobierno sí genera resultados reales y duraderos.

Al finalizar la jornada, el gobernador hizo un llamado a cuidar y preservar estas obras, recordando que son patrimonio de la comunidad y símbolo del esfuerzo colectivo.

Con esta entrega, Yamil Arana Padauí, a través del Compi, reafirma su compromiso de seguir llevando obras que cambien vidas, recuperen espacios y devuelvan la esperanza a los barrios de Cartagena y de todo el departamento de Bolívar.