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26 mar 2026 Actualizado 17:46

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Festival de música clásica continúa su recorrido en Cali

La programación del festival continúa este 26 de marzo con conciertos gratuitos en la Javeriana, Los Álamos y el Teatro Municipal.

Alcaldía de Cali

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Hoy Cali tiene una cita con la música clásica en tres escenarios. La programación del festival continúa este 26 de marzo con conciertos gratuitos en la Javeriana, Los Álamos y el Teatro Municipal.

La música clásica se mueve por Cali y propone un recorrido que empieza en la tarde y termina en la noche. Tres escenarios, tres conciertos y una invitación abierta para quienes quieran participar.

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La primera parada será a las 6:30 p. m., cuando la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Occidente suba al escenario del Auditorio Alfonso Borrero Cabal de la Javeriana.

Más tarde, a las 7:00 pm, la música llegará al barrio Los Álamos. Allí, la parroquia Inmaculada Concepción recibirá a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Notas de Paz, en un encuentro que acerca el talento joven a la comunidad.

La noche cerrará en el Teatrino del Teatro Municipal, donde el Ensamble Barroco de Bogotá tomará el escenario para completar la jornada.

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