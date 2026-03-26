Festival de música clásica continúa su recorrido en Cali

Hoy Cali tiene una cita con la música clásica en tres escenarios. La programación del festival continúa este 26 de marzo con conciertos gratuitos en la Javeriana, Los Álamos y el Teatro Municipal.

La música clásica se mueve por Cali y propone un recorrido que empieza en la tarde y termina en la noche. Tres escenarios, tres conciertos y una invitación abierta para quienes quieran participar.

La primera parada será a las 6:30 p. m., cuando la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Occidente suba al escenario del Auditorio Alfonso Borrero Cabal de la Javeriana.

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Más tarde, a las 7:00 pm, la música llegará al barrio Los Álamos. Allí, la parroquia Inmaculada Concepción recibirá a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Notas de Paz, en un encuentro que acerca el talento joven a la comunidad.

La noche cerrará en el Teatrino del Teatro Municipal, donde el Ensamble Barroco de Bogotá tomará el escenario para completar la jornada.