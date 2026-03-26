EPA e Invemar realizaron taller sobre el uso de los cuerpos de agua en Cartagena

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA Cartagena), en articulación con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar), avanza en la ejecución del proyecto “Formulación de objetivos de calidad para los cuerpos de agua priorizados en la jurisdicción del EPA Cartagena”, en el marco del convenio interadministrativo No. CD-EPA-CI-004-2025.

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Como parte de este proceso, actualmente se desarrolla el diagnóstico de la calidad del recurso hídrico, con énfasis en la identificación de los usos actuales y potenciales de los canales Arroz Barato, Policarpa, Propilco, Casimiro y Arroyo Grande.

En este contexto, las entidades invitaron a la comunidad y a los actores gubernamentales al taller participativo que se llevó a cabo en el edificio Portus, en Manga. El objetivo de este espacio fue propiciar el diálogo e intercambio de conocimientos entre instituciones y actores claves del territorio, con el fin de identificar y caracterizar los usos del agua en estos canales.

“Esto, como autoridad ambiental, nos va a permitir no solo tener un mejor y mayor conocimiento de la calidad del territorio, sino que también nos va a permitir contar con herramientas adicionales para un mejor control ambiental sobre el sector empresarial de la ciudad de Cartagena, definiendo cuáles tienen que ser los estándares de calidad ambiental que han de permitirse en estos canales interiores”, manifestó Mauricio Rodriguez, director del EPA Cartagena.

Por su parte Indira Deulofeutt, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerta de Hierro, resaltó el trabajo que el Distrito viene haciendo en el territorio: “Este taller nos ha parecido importante porque, a través de las Juantas de Acciones Comunales, asociaciones de pescadores de la mano con el EPA e Invemar, hemos identificado dentro de nuestro territorio la importancia de los canales. Hoy, el Distrito está mirando hacia allá, donde teníamos mucho tiempo que no se miraba: hacia el reconocimiento y el uso del suelo en nuestros propios canales”.

Este ejercicio integró tanto el conocimiento técnico como los saberes locales, constituyéndose en un insumo fundamental para la toma de decisiones.

Los resultados del taller contribuirán a fortalecer una gestión sostenible, informada y equitativa del recurso hídrico en la ciudad, en línea con los esfuerzos institucionales por la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos, como la bahía de Cartagena.