Enviado a la cárcel presunto agresor sexual de La Boquilla: una menor de edad fue víctima

Por petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 24 años, presuntamente responsable del delito de actos sexuales con menor de edad.

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Según la investigación, una motocicleta que el pasado 4 de marzo transitaba sin placas por el corregimiento de La Boquilla en Cartagena (Bolívar), llamó la atención de uniformados de la Policía Nacional que estaban en el sector, y por lo cual requirieron al conductor para una inspección de rutina.

En el vehículo viajaba como parrillera una mujer quien lucía atemorizada y que motivó una intervención más detallada de los uniformados. En desarrollo del procedimiento lograron evidenciar que el hombre estaría agrediendo a la joven, de 17 años, con actos de índole sexual.

Ante esto el supuesto agresor fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Durante las audiencias preliminares el hombre negó su responsabilidad frente al delito imputado.