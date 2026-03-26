Emergencias por lluvias al sur Norte de Santander

Norte de Santander

Las intensas lluvias que se han empezado a sentir al sur del departamento en Norte de Santander empezó a provocar emergencias viales.

El tramo vial entre Ragonvalia-Chinacota es uno de los más afectados según explicó el alcalde de esta última población Ramiro Luna.

El mandatario municipal explicó a Caracol Radio que sobre un sector se ha venido generando un desplome de banca que amenaza con provocar una alerta mucho más compleja para la movilidad.

Explicó el funcionario que “hemos venido dialogando con los alcaldes de Herrán, y Ragonvalia para que adoptemos medidas tendientes a restringir el paso de vehículos pesados con el fin de evitar la incomunicación vial derivada de las lluvias y el deterioro que esto pueda generar al sur de la región”.

El mandatario manifestó que pese a la reducción de las precipitaciones en las últimas horas su administración ha decretado la alerta roja para hacer un monitoreo a todo lo que se esta presentando por factores climatológicos.