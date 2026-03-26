Ejército incauto más de 33 mil artículos ilegales en el Huila

Neiva

En medio de operaciones de vigilancia y control en el sur del Huila, hombres de la Novena Brigada, lograron un importante resultado contra el contrabando, tras la incautación de más de 33 mil productos ilegales, que se movilizaban por vías del departamento.

El operativo se desarrolló en la vereda El Cedro, ubicada en el corregimiento de Bruselas, jurisdicción del municipio de Pitalito. Allí, mediante un puesto de control vial, los uniformados realizaron la inspección a un vehículo de carga, en el que encontraron mercancía de origen extranjero que no contaba con los documentos exigidos por la ley para su transporte y comercialización.

El brigadier general Cesar Augusto Suarez, confirmo que “durante la verificación, las autoridades incautaron un total de 33.347 unidades, entre prendas de vestir y alimentos. Entre los elementos decomisados se destacó una considerable cantidad de dulces provenientes de Ecuador”.

Con este resultado, el Ejército Nacional debilita las redes de contrabando que operan en la zona y ratifica su compromiso con la defensa de la economía legal y la seguridad en el departamento del Huila. Las autoridades afirmaron que continuaran estos operativos en toda la zona del Huila.