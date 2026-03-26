Durante tres días el Valle rendirá un homenaje a la especie emblemática del Oso Andino
El evento reunirá a comunidades, expertos y organizaciones ambientales, gracias a una agenda que integra educación, cultura y turismo sostenible.
Desde este viernes 27 y durante el 28 y 29 de marzo el municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca, será el escenario del Primer Festival del Oso Andino: “El guardián del Tatamá”, un espacio que busca promover la conservación de esta emblemática especie y fortalecer la conexión entre las comunidades y su entorno natural.
Este encuentro ambiental, cultural y pedagógico que reunirá a expertos, instituciones, comunidad local y visitantes, en torno a la protección del oso andino, considerado un símbolo de los ecosistemas de alta montaña.
Durante los tres días de programación, los asistentes podrán disfrutar de una agenda variada que incluye:
• Desfile inaugural de comparsas y apertura oficial del festival.
• Conferencias didácticas sobre la conservación del oso andino, dirigidas por expertos.
• Conversatorio campesino, en donde se compartirán experiencias locales de protección de la biodiversidad.
• Cine-foro ambiental para la reflexión colectiva.
• Caminata ecológica interpretativa “Detrás de las huellas del oso”, una experiencia de conexión directa con la naturaleza.
• Talleres artísticos y pedagógicos, y la elaboración de un mural comunitario.
• Feria de emprendimientos, con productos locales como artesanías, café, bisutería y gastronomía.
• Presentaciones culturales y artísticas, que resaltan la identidad del territorio.
Uno de los momentos más destacados del festival será la participación del biólogo Robert Márquez, reconocido experto en el estudio y conservación del oso andino.
El Primer Festival del Oso Andino no solo representa una celebración cultural, sino también un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...