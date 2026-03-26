Durante tres días el Valle rendirá un homenaje a la especie emblemática del Oso Andino

Con el Primer Festival del Oso Andino, se hace un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.

Desde este viernes 27 y durante el 28 y 29 de marzo el municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca, será el escenario del Primer Festival del Oso Andino: “El guardián del Tatamá”, un espacio que busca promover la conservación de esta emblemática especie y fortalecer la conexión entre las comunidades y su entorno natural.

Este encuentro ambiental, cultural y pedagógico que reunirá a expertos, instituciones, comunidad local y visitantes, en torno a la protección del oso andino, considerado un símbolo de los ecosistemas de alta montaña.

Durante los tres días de programación, los asistentes podrán disfrutar de una agenda variada que incluye:

• Desfile inaugural de comparsas y apertura oficial del festival.

• Conferencias didácticas sobre la conservación del oso andino, dirigidas por expertos.

• Conversatorio campesino, en donde se compartirán experiencias locales de protección de la biodiversidad.

• Cine-foro ambiental para la reflexión colectiva.

• Caminata ecológica interpretativa “Detrás de las huellas del oso”, una experiencia de conexión directa con la naturaleza.

• Talleres artísticos y pedagógicos, y la elaboración de un mural comunitario.

• Feria de emprendimientos, con productos locales como artesanías, café, bisutería y gastronomía.

• Presentaciones culturales y artísticas, que resaltan la identidad del territorio.

Uno de los momentos más destacados del festival será la participación del biólogo Robert Márquez, reconocido experto en el estudio y conservación del oso andino.

El Primer Festival del Oso Andino no solo representa una celebración cultural, sino también un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.