Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 mar 2026 Actualizado 23:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Durante tres días el Valle rendirá un homenaje a la especie emblemática del Oso Andino

El evento reunirá a comunidades, expertos y organizaciones ambientales, gracias a una agenda que integra educación, cultura y turismo sostenible.

Con el Primer Festival del Oso Andino, se hace un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.

Con el Primer Festival del Oso Andino, se hace un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.

Con el Primer Festival del Oso Andino, se hace un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.

Desde este viernes 27 y durante el 28 y 29 de marzo el municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca, será el escenario del Primer Festival del Oso Andino: “El guardián del Tatamá”, un espacio que busca promover la conservación de esta emblemática especie y fortalecer la conexión entre las comunidades y su entorno natural.

Este encuentro ambiental, cultural y pedagógico que reunirá a expertos, instituciones, comunidad local y visitantes, en torno a la protección del oso andino, considerado un símbolo de los ecosistemas de alta montaña.

Durante los tres días de programación, los asistentes podrán disfrutar de una agenda variada que incluye:

• Desfile inaugural de comparsas y apertura oficial del festival.

• Conferencias didácticas sobre la conservación del oso andino, dirigidas por expertos.

• Conversatorio campesino, en donde se compartirán experiencias locales de protección de la biodiversidad.

• Cine-foro ambiental para la reflexión colectiva.

• Caminata ecológica interpretativa “Detrás de las huellas del oso”, una experiencia de conexión directa con la naturaleza.

• Talleres artísticos y pedagógicos, y la elaboración de un mural comunitario.

• Feria de emprendimientos, con productos locales como artesanías, café, bisutería y gastronomía.

• Presentaciones culturales y artísticas, que resaltan la identidad del territorio.

Uno de los momentos más destacados del festival será la participación del biólogo Robert Márquez, reconocido experto en el estudio y conservación del oso andino.

El Primer Festival del Oso Andino no solo representa una celebración cultural, sino también un llamado a la acción para proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar la supervivencia de especies clave como esta.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir