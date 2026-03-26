Dulce de coco: sabor ancestral homenajeado en Festival del Dulce y comida típica cartagenera

El aroma a coco, canela y tradición ya empieza a inundar las plazas de la ciudad. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) anuncia que para este 2026 el protagonista absoluto de la convocatoria XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera, Fiestas y Festivales Comunitarios será el dulce de coco.

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Esta delicia representa un símbolo vivo de la identidad cultural de Cartagena de Indias y es una de las preparaciones que mejor custodia nuestra memoria gastronómica en los patios y cocinas tradicionales.

Este año el festival integra la tecnología para exaltar el saber ancestral de las matronas y portadores de tradición. Propios y visitantes podrán votar por su preparación favorita a través de la App de la Alcaldía de Cartagena ‘Catalina’, una iniciativa innovadora que permitirá al público elegir el mejor dulce de coco de la temporada y reconocer la maestría de nuestras hacedoras y hacedores con un solo clic, tal cual sucedió con el pasado Festival del Pastel Cartagenero 2025.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el valor de este homenaje al considerarlo un acto de justicia con los portadores del saber. “El dulce de coco es la ‘cara dulce’ de nuestra ciudad ante el mundo y rendirle tributo es reconocer, especialmente, a las mujeres que han mantenido viva esta receta por generaciones. Invito a todos los cartageneros a que descarguen la App Catalina para probar las delicias de nuestros hacedores, y votar por ese sabor que nos llena de orgullo y nos conecta con nuestra raíz caribeña”, expresó el mandatario.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, resaltó la profundidad cultural de esta elección al verla como un puente entre la tradición y la innovación. “El dulce de coco representa la esencia del Caribe y es un puente perfecto entre la tradición y la innovación. Elegirlo como el gran homenajeado de esta versión 2026 nos permite dignificar el trabajo artesanal de las cocineras tradicionales que, con paciencia frente al fogón, logran esa textura y brillo únicos. Es un patrimonio vivo que se reinventa con fusiones de piña, chocolate o jengibre, pero que nunca pierde su raíz afrocaribeña”, afirmó la funcionaria.

¿Por qué el dulce de coco es el rey del festival?

• Raíz Ancestral: Es herencia directa de la cocina afrocaribeña y del saber de las mujeres que han custodiado la receta de generación en generación.

• Identidad y Memoria: Presente en los patios y calles, es el dulce más buscado y valorado por locales y turistas.

• Versatilidad: Aunque su base de coco rallado, panela y leche es sagrada, permite innovaciones gourmet que atraen a las nuevas generaciones.

El festival, que se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril en la Plaza de los Coches, contará con la participación de las ganadoras de la convocatoria pública y las matronas invitadas directamente del Portal de los Dulces y las palenqueras.

La invitación está abierta para que cartageneros y turistas se acerquen desde las 4:00 p.m. el próximo sábado 28 de marzo en su día de apertura, y a partir de las 12 del mediodía el resto del festival, para disfrutar de la textura espesa y aromática del dulce de coco, participen activamente en la votación digital y celebren que en Cartagena la tradición se mantiene más dulce que nunca.