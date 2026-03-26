David González y su molestia tras empatar contra Llaneros: “Era un partido ganable”

América de Cali empató 0-0 en casa con Llaneros, en juego disputado en el estadio Pascual Guerrero y que dio cierre a la fecha 13 del fútbol colombiano. Si bien el resultado lo mantiene en el grupo de los ocho, le impidió consolidarse en la zona de clasificación.

El equipo vallecaucano fue el claro dominador del compromiso durante los dos tiempos, imponiendo el ritmo de juego y generando las principales aproximaciones al arco rival. Sin embargo, al conjunto ‘escarlata’ le faltó contundencia en el último tercio, fallando en la toma de decisiones y sin lograr concretar las opciones creadas.

En rueda de prensa, el técnico David González explicó las razones por las cuales al equipo le ha costado cerrar los partidos:

“Fue un partido en el que, en los primeros minutos, pudimos haber hecho que la historia fuera distinta. En esos primeros diez minutos tuvimos varias opciones claras de gol que hubiera cambiado la forma en la que el rival estaba jugando y habría sido un partido más abierto. Se intentó de muchas maneras, tuvimos oportunidades y remates al arco, pero es uno de esos días en los que uno sale golpeado, porque siempre quiere ganar, más un partido que era ganable”, Afirmo el técnico.

Además, el entrenador destacó la superioridad de su equipo, aunque lamentó no haber conseguido los tres puntos:

“Por las estadísticas se ve la superioridad que tuvimos y lastimosamente no se consiguen los tres puntos. Ahora hay que mirar hacia adelante, corregir lo que haya que corregir y potenciar lo que se viene haciendo bien” , comentó.

Sobre el momento del equipo, David González fue claro al descartar una crisis de resultados:

“No lo considero así. Contra Tolima enfrentamos un muy buen rival y tuvimos la oportunidad de ganar. Ante Águilas, el primer tiempo no fue bueno, fue un partido de trámite, y cuando logramos marcar, la expulsión condicionó todo. El partido de hoy también hubiera cambiado si hacíamos un gol en cualquier momento” Aseguro el estraga.

Por su parte, Darwin Machís respaldó el trabajo del equipo y pidió tranquilidad:

“Creo que en estos partidos el equipo ha sabido responder bien. Lo importante es no perder y el grupo, junto al cuerpo técnico, viene haciendo un muy buen trabajo tanto táctico como físico. Hay que tener calma, porque no es para alarmarse ni decir que el equipo está jugando mal”, concluyó el delantero.