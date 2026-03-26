Concejo exige explicaciones por presunto caso de corrupción en Tránsito de Cúcuta

Cúcuta.

El Concejo de Cúcuta pidió a la Secretaría de Movilidad acelerar las investigaciones tras un presunto caso de corrupción que involucra a un agente de tránsito, quien fue grabado exigiendo 100 mil pesos a cambio de no imponer un comparendo.

Además, solicitó información clara sobre los criterios utilizados para la vinculación de estos funcionarios.

Para el concejal Jesús Sepúlveda, este hecho debe servir para revisar los procesos internos y despejar dudas sobre el funcionamiento de la entidad, “la corrupción es algo que hay que erradicar definitivamente de la ciudad y de la administración municipal, pero también hay que actuar con motivos y argumentos. Lo sucedido es lamentable, y debemos ir al fondo de la situación. Por eso estoy solicitando información sobre la vinculación de los alféreces, cómo fue la selección de sus hojas de vida, si hubo concurso o convocatoria, o si fueron nombrados por cumplimiento de requisitos. También queremos conocer sus funciones, obligaciones y el régimen disciplinario que los rige”, expresó.

El cabildante también cuestionó los resultados del modelo actual de movilidad en la ciudad, “la movilidad en Cúcuta no ha mejorado frente al convenio anterior que se tenía con la Policía o con los mismos alféreces. No se observa una diferencia real, o al menos no significativa entre un modelo y otro. Para evaluarlo, se requiere contar con documentos precisos sobre su vinculación y las labores que cumplen durante la jornada, que en muchos casos es de 24 horas. Además, le estoy solicitando al secretario de Tránsito que informe si en las noches se está cumpliendo el decreto de motorizados”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de revisar los indicadores de seguridad vial, “hay que analizar la tasa de accidentalidad y verificar si ha aumentado. De ser así, el programa habría fracasado y se debería reconsiderar el convenio anterior. Si no, habrá que evaluar cómo mejorarlo, porque la ciudadanía percibe que la situación no está funcionando”, añadió.

Finalmente, explicó que se busca avanzar en un ejercicio de control político con mayor participación, “la idea es que, con los documentos solicitados, se estructure un cuestionario para el secretario de Tránsito con respuestas claras. También queremos abrir espacios para que la comunidad participe y haga sus preguntas, porque muchas personas no saben qué está pasando. Esto no se trata de señalar, sino de definir qué medidas se van a tomar y qué se puede construir junto a la ciudadanía para mejorar la situación. Si todos coincidimos en ese objetivo, las cosas pueden funcionar”, concluyó.