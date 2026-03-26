Comunidad de Villa Sol denuncia graves pérdidas tras explosión de transformador y exige soluciones

Una emergencia que inició a las 4:00 de la mañana del pasado 18 de marzo mantiene en vilo a los residentes de la primera etapa del barrio Villa Sol, en la zona de conurbación. La explosión de un transformador, que según la comunidad ya presentaba fallas reportadas, desencadenó un incendio que afectó una edificación de tres pisos, locales comerciales y dejó a una familia prácticamente en la calle.

Gloria Jaramillo, propietaria de un gimnasio afectado por las llamas, relató la angustia vivida y las pérdidas materiales que hoy mantienen paralizada su fuente de ingresos.

“Afectó mi negocio, se me incendiaron tres máquinas y hasta la hora estamos sin servicio. Esto es un gimnasio y no puedo prestar una atención adecuada; la gente ya no viene con seguridad porque hay un transformador que en cualquier momento se puede volver a estallar”, afirmó Jaramillo.

Familias atrapadas por el humo y las llamas

La situación más crítica la vivió la familia de Ledis Jiménez, quien reside en los niveles superiores de la edificación afectada. Según su relato, el diseño de la estructura, que solo cuenta con una salida, dificultó la evacuación en medio de una densa nube de humo negro que lo redujo todo a cenizas.

“Me levanto y veo toda la candela dentro de la sala, corrí a la habitación de mi hija con mi nieto pidiendo auxilio. Bajamos las escaleras y no veíamos cómo abrir el candado; gracias a Dios un vecino nos escuchó y nos abrió. El niño se quedó sin ropa, mi hija quedó sin ropa y yo quedé sin ropa”, lamentó Jiménez, quien hoy duerme en el suelo debido a que sus colchones quedaron inservibles por el hollín.

Por su parte, María Martínez, propietaria de una tienda vecina, señaló que la falta de energía ha provocado la pérdida de productos refrigerados, agravando la crisis económica de su hogar. La comerciante denunció que, aunque la empresa Afinia instaló un equipo provisional tras la presión de la comunidad, este no cuenta con la potencia necesaria y falla constantemente.

Un llamado a la solidaridad y a la empresa prestadora

Los afectados coinciden en que la infraestructura eléctrica del sector es obsoleta y representa un peligro inminente. Exigen que la compañía realice un cambio integral de cables y del transformador por uno nuevo que soporte la carga del barrio.

Mientras esperan una respuesta oficial de la empresa y de los organismos de socorro, la señora Ledis Jiménez ha habilitado la línea 323 841 7136 para recibir donaciones de ropa y materiales de construcción que le permitan recuperar su vivienda y la tranquilidad de su nieto.