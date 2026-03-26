Cierre del anillo vial occidental de Cúcuta tras atentado que dejó cinco militares heridos

Cúcuta.

Varias horas permaneció cerrado el anillo vial de Cúcuta, luego de que las autoridades adelantaran labores de verificación para descartar la presencia de explosivos, tras el atentado en el que cinco militares resultaron heridos.

El hecho se registró la noche del miércoles 25 en la vereda San Isidro, jurisdicción de San Cayetano.

Esta situación afectó a miles de usuarios que transitan por la vía que comunica a los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano y Los Patios.

Jairo Gómez, uno de los conductores afectados, aseguró “tienen trancado acá y pues lo afecta a uno el hecho de que va uno para el trabajo y ya tendría que buscar otra salida alterna, pero queda muy lejos; entonces, en ese sentido, nos está afectando”, dijo a Caracol Radio.

Por su parte, Jhon Salazar, estudiante universitario, manifestó “estudio en la Unipamplona, Villa del Rosario, y agarro el anillo vial para doblar por el batallón. Incluso también lo tomo para ir a trabajar; me toca buscar vías alternas. Han dicho que están inspeccionando del puente para allá, pero esto nos perjudica”.

Marín Pérez, otro de los afectados y habitante de la zona, dijo que “es la vía más cercana y para coger otra vía alterna siempre se nos demora y se dificulta. Estamos esperando que abran la vía porque dicen que están inspeccionando, pero no veo movimiento”.

También añadió que “el bombazo fue duro, yo vivo aquí mismo en el sector; fue durísimo. En parte de las viviendas se partieron los vidrios y hay casas que quedaron agrietadas”.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades “que estén más pendientes sobre el anillo vial, no dejarlo tan solo, más en la noche, que es cuando más transita la fuerza pública”.