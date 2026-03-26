Cayeron dos presuntos integrantes de ‘Los Bendecidos’ en San Fernando, Bolívar

En un operativo de control realizado por la Policía Nacional en la vía nacional, sector “Las Letras”, en el municipio de San Fernando, fueron capturados dos presuntos delincuentes de la banda delincuencial autodenominada los “Bendecidos” que, al parecer, estarían detrás de una cadena de hurtos en varios municipios de Bolívar, Cesar y Magdalena.

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Se trata de dos personas, quienes presentan anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto, extorsión, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

De acuerdo con información de inteligencia, uno de los capturados sería oriundo de Río Viejo (sur de Bolívar) y el otro de Chiriguaná (Cesar). Ambos, al parecer, venían cometiendo hurtos en municipios como Tiquisio, Norosí, El Rosario y varias poblaciones del Cesar y el Magdalena, afectando la tranquilidad de estas comunidades.

Las autoridades también investigan su presunta conexión con estructuras delincuenciales en Magangué. Según las pesquisas, en su accionar delictivo registran el hurto a un supermercado y cuentan con anotaciones por hurto, lesiones personales, estafa y extorsión.

Además, se conoció que estos sujetos tendrían proyectado ejecutar hurtos a residencias, entidades bancarias y, al parecer, joyerías durante la Semana Santa, lo que encendió las alertas de las autoridades en la región Caribe.

Incluso, se indaga su posible relación con una banda de Barranquilla señalada de participar en un hurto en Bucaramanga, donde falleció un policía durante el procedimiento a una joyería.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Estos resultados hacen parte de las acciones contundentes que venimos desplegando contra estructuras delincuenciales que afectan la seguridad en el departamento. Estas personas, al parecer, estarían vinculadas a una red dedicada al hurto en varias regiones del país y pretendían continuar con su accionar delictivo durante la Semana Santa. Seguiremos intensificando los controles para prevenir estos hechos y proteger a la ciudadanía.”

La captura se logró mediante registro a personas en un puesto de observación instalado sobre la vía nacional. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 30 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta Yamaha XTZ color azul con negro y dos teléfonos celulares.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. En audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.