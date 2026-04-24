Gobernador Yamil Arana entrega calles pavimentadas en el sector Once de Noviembre de Olaya Herrera

En el barrio Olaya Herrera de Cartagena, sector Once de Noviembre, el gobernador Yamil Arana Padauí, entregó la pavimentación de las calles 32 y 33, una promesa cumplida gracias a la alianza con la comicidad en el marco del programa COMPI.

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Una vez llegó al barrio, el mandatario fue recibido entre saludos, abrazos y palabras de agradecimiento de una comunidad que durante décadas esperó esta obra. La banda de paz del colegio Juan Pablo II, al son de “Yo tengo un amigo que me ama”, vieron en este popular canto religioso una forma de agradecimiento.

“Estas calles no solo son concreto, son dignidad para la gente. Aquí está demostrado que cuando trabajamos de la mano con la comunidad, las obras sí se hacen realidad. Este es el camino para transformar nuestros barrios. Aquí los aplausos son para la gente y los líderes del sector porque se unieron por un mismo objetivo”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí durante la inauguración.

Habitantes del Once de Noviembre dejaron ver su alegría. “Gracias a Dios por estar con nuestra comunidad y por mandarnos a este Gobernador que también se ha convertido en más que un amigo. Los niños que tenemos en la fundación y los docentes estamos contentos porque esto antes era un desastre”, dijo Zoraida Carrillo, miembro de la fundación Casa del Rey, ubicada en el sector.

Hoy, más que una promesa cumplida, los habitantes celebran haber sido protagonistas directos de la transformación de su barrio, gracias a la articulación entre la Junta de Acción Comunal y la Dirección de Participación Ciudadana, a través del programa COMPI, que lidera el funcionario Andrés Betancourt.

Ahora, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores le dicen ‘chao al barro’ en las calles 32 y 33, entre carreras 53 y 54, donde la movilidad y la calidad de vida comienzan a escribirse sobre concreto.

Jairo Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal, destacó que “nos motivamos a buscar nuestras propias soluciones sabiendo que este Gobierno sí escucha a la gente. Acudimos a Andrés Betancourt, nos escuchó y él llevó el mensaje al Gobernador y hoy tenemos un sector transformado. Como lo soñamos”, precisó.

Las obras

El trabajo de pavimentación entre la Gobernación y la JAC consistió en:

* Construcción de pavimento en concreto rígido.

* Longitud de 180 metros.

* 4.30 metros de ancho y 18 cm de espesor.

* 360 metros lineales de andenes y bordillos con dimensiones de 15 cm de alto y 90 cm de ancho.

* Reconstrucción de registros de aguas negras con el apoyo de Acuacar.

La entrega de estas vías se convirtió en una verdadera fiesta comunitaria. A pesar de la falta de energía, la alegría iluminó cada rincón del sector: hubo música, aplausos, risas y un ambiente de jolgorio que reflejaba el significado profundo de la obra para sus habitantes. Las familias salieron a las puertas de sus casas, los niños recorrieron las nuevas calles con patines y bicicletas y los líderes comunitarios celebraron lo que consideran un antes y un después para el barrio.

Con este tipo de intervenciones, la Gobernación de Bolívar continúa consolidando procesos de participación ciudadana que permiten llevar desarrollo a los territorios y mejorar la calidad de vida de cientos de familias cartageneras.