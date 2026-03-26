Cartagena se ilumina en Semana Santa con el lucernario y la presentación especial de Pablo Martínez

En el marco de la agenda de Semana Santa 2026 en Cartagena, Corpoturismo y la Arquidiócesis anuncian que el reconocido cantautor católico argentino, Pablo Martínez, será el invitado especial para el Lucernario de oración por Cartagena, un evento que transformará el Centro Histórico en un lugar de luz y esperanza el próximo sábado 28 de marzo. “Cartagena vivirá por tercer año una Semana Santa revestida de fe. Somos un destino religioso internacional con una agenda consolidada que destaca nuestro patrimonio y permite articular la cultura, el arte y la espiritualidad”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

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El Lucernario: luz, música celestial y oración por Cartagena

A partir de las 6:00 p. m., el Lucernario iniciará en las afueras de la Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, recorriendo las calles del Centro Histórico hasta la Plaza de la Proclamación. Esta procesión de luz busca unir a los fieles en una plegaria por las familias de la ciudad. Se invita a los asistentes a vestir de blanco y portar una vela o cirio. El acto será presidido por el arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Munera Correa, y el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz.

“El Lucernario y la música católica son bálsamos para nutrir el espíritu. Invitamos a todas las parroquias y movimientos a participar masivamente de este encuentro con la luz”, mencionó el padre Julio César Muñoz, delegado para la Pastoral Turística.

Tras la procesión, la Plaza de la Proclamación recibirá a Pablo Martínez, cantante, catequista y teólogo argentino conocido por éxitos como “Hasta la locura” y “Dios no se muda”, quien ofrecerá un concierto de música sagrada junto a grupos locales convocados por el IPCC.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) se suma a esta jornada espiritual aportando la majestuosidad de la masa coral de la ciudad, conformada por 50 voces de las agrupaciones ganadoras de las convocatorias de circulación. Este ensamble coral realizará una presentación especial de 15 minutos en un montaje conjunto con el artista invitado, fusionando el talento cartagenero con la propuesta internacional de Pablo Martínez.

Asimismo, la institución marcará el inicio y cierre de la procesión solemne, que partirá desde la Iglesia de Santo Toribio, con una fanfarria de trompetas que anunciará el paso de la luz por las calles del Centro Histórico.

Sobre esta articulación, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la importancia de conectar el talento local con los grandes escenarios de la fe. “La Semana Santa es un tiempo de reflexión que en Cartagena se vive a través de los sentidos y este Lucernario es la prueba de que nuestro patrimonio vivo es el mejor acompañante de la espiritualidad. Con la participación de nuestra masa coral de 50 voces, no solo estamos ofreciendo un concierto, sino que estamos elevando una plegaria colectiva a través del arte. Queremos que ciudadanos y visitantes sientan que en cada nota musical reside la salvaguardia de nuestra memoria espiritual y la fuerza de una Cartagena que se reconoce como un escenario de paz y esperanza”, afirmó la funcionaria.

Programación de Semana Santa en Cartagena

La agenda de la ciudad ofrece una experiencia completa para residentes y visitantes:

- Viernes 27 de marzo (5:00 p.m.): Camino a la Pascua. Procesión infantil desde el Teatro Adolfo Mejía hasta la Iglesia San Pedro Claver.

- Sábado 28 de marzo (6:00 p.m.) Lucernario y concierto central en la Plaza de la Proclamación.

- Domingo de Ramos - 29 de marzo. Celebraciones en todas las parroquias de la Arquidiócesis.

- Lunes Santo - 30 de marzo:

10:00 a.m. Misa Crismal en la Catedral Santa Catalina de Alejandría.

7:00 p.m. Concierto de fe con Héctor Tobo en el C.C. La Serrezuela.

- Miércoles Santo - 1 de abril 5:00 p.m. - 11:00 p.m. Confesatón: Abracémonos en la Misericordia en la Plaza de la Proclamación.

- Jueves Santo - 2 de abril:

En la tarde: Lavatorio de pies e Institución de la Eucaristía en todas las iglesias.

- 7:00 p.m. - 12:00 a.m. Peregrinación por las iglesias (Pasaporte del Amor que Salva) por los diferentes barrios de la ciudad.

- Viernes Santo - 3 de abril:

7:00 a.m. Santo Viacrucis desde la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo.

6:00 p.m. Viacrucis de La Dolorosa. Salida desde Iglesia San Pedro Claver hasta Santo Domingo (Vestir de negro).

- Sábado Santo - 4 de abril:

5:00 a.m.- 12:00 m. Jornada Mundial de la Juventud en el Convento de la Popa.

En la noche: Vigilia Pascual en todas las parroquias.

- Domingo de Pascua- 5 de abril (5:00 a. m.): Carrera Corre y Anuncia Tu Fe 5k y 10k, por las iglesias del Centro Histórico.

Agenda cultural y gastronómica

Complementando los actos litúrgicos, Cartagena ofrece una robusta agenda cultural:

- Festival del Dulce Cartagenero: Del 28 de marzo al 5 de abril en la Plaza de los Coches (11:00 AM a 9:00 PM).

- Festival de Coros y Música Sacra: Del 28 de marzo al 5 de abril en la Plaza de Variedades, Chambacú (6:00 PM a 8:00 PM).

- Ruta de Museos y Sitios Religiosos: Del 30 de marzo al 1 de abril. Encuentro en Plaza San Pedro Claver a las 4:00 PM.

FAREX Boutique 2026: Feria artesanal del 31 de marzo al 5 de abril en el Centro de Convenciones (10:00 AM a 8:00 PM).