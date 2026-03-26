Autoridad ambiental impulsa Semana Santa sostenible con entrega masiva de plántulas en el Huila

Neiva

En marcha una nueva jornada ambiental con la entrega de 40 mil plántulas en distintos municipios del Huila. La iniciativa busca promover una celebración responsable del Domingo de Ramos, evitando el uso de la palma de cera. Esta especie, considerada árbol nacional, enfrenta riesgos por su explotación indebida. Con esta estrategia, se fortalece la conciencia ciudadana frente al cuidado de los recursos naturales.

La campaña se desarrolló en articulación con parroquias, alcaldías y Juntas de Acción Comunal, facilitando la distribución del material vegetal en todo el territorio. Entre las especies entregadas se destacan la palma de areca y árboles nativos como iguá, guayacán amarillo, roble negro, gualanday y ocobo. Estas alternativas permiten conservar las tradiciones religiosas sin afectar el medio ambiente. Además, fomentan la siembra y recuperación de ecosistemas locales.

Maribel Lozano, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), comento que “se han intensificado las acciones pedagógicas para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger la palma de cera. Líderes religiosos también se han sumado al llamado, invitando a los ciudadanos a adoptar prácticas responsables durante la Semana Santa”.

De igual manera, la entidad informó que se adelantan operativos de control en diferentes puntos del departamento para evitar el tráfico ilegal de flora y fauna. El objetivo es frenar la comercialización de especies silvestres y proteger animales como loros, tortugas y guacamayas, especialmente aquellos en riesgo de extinción.