Ataque con explosivos a vehículo militar en el anillo vial de Cúcuta

Atentado en el Anillo Vial de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Tropas del Batallón de Artillería número 30 del Ejército Nacional fueron atacadas en las últimas horas en el anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta.

Los soldados regresaban del municipio turístico de Chinácota cuando al paso por el sector de Arrayanes fue activada una carga explosiva.

La acción violenta dejo cinco militares heridos por aturdimiento que fueron trasladados al Canton Militar San Jorge para su valoración médica.

Las autoridades atribuyeron el hecho a un frente urbano del Ejército de Liberación nacional ELN que delinque en esta capital, al oriente del país.

La Fuerza Pública en esta región se encuentra en máxima alerta al reanudarse las acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en varias regiones del país, siendo las más afectadas Cauca y Norte de Santander.