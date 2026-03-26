Alcaldía de Cartagena instaló la primera sesión de 2026 del Comité Técnico de Patrimonio

Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio de la ciudad, se llevó a cabo la primera sesión de 2026 del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural de Cartagena, un órgano consultivo encargado de evaluar, analizar y emitir conceptos previos sobre todo tipo de intervenciones en bienes inmuebles y espacios públicos del Centro Histórico, así como en los inmuebles catalogados de la periferia histórica.

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Este comité, que actúa como órgano asesor del alcalde mayor, también acompaña los procesos de declaratoria de Bienes de Interés Cultural, recomienda el control de las intervenciones y la imposición de sanciones a quienes vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural. Asimismo, propende por la correcta aplicación de los reglamentos para la intervención y uso de los bienes del patrimonio, entre otras funciones.

Durante este primer encuentro interinstitucional, liderado por el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, se estudiaron tres proyectos de intervención con incidencia en el Centro Histórico y en Bienes de Interés Cultural (BIC) distritales.

“Con esta primera jornada iniciamos una serie de encuentros que se traducirán en conceptos técnicos orientados a la protección de nuestras joyas patrimoniales, en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este comité es clave para avanzar en la garantía de un desarrollo urbano sostenible, la conservación del valor histórico y la recuperación de nuestros bienes de interés cultural”, expresó el secretario de Planeación Distrital.

El Comité Técnico de Patrimonio está conformado por siete miembros: un representante del alcalde, quien lo preside; un delegado del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; un representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; uno de la Academia de Historia; un representante de las facultades de Arquitectura con sede en el Distrito; uno de los museos de la ciudad y un representante de los residentes del Centro Histórico.

Sobre el comité

Los actuales integrantes del Comité Técnico de Patrimonio fueron designados mediante el Decreto por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tras un proceso en el que participaron activamente distintos sectores, los cuales presentaron sus ternas y candidatos.

En la conformación del comité se priorizó la pluralidad de competencias, con el fin de garantizar un enfoque integral y transparente en la protección del patrimonio histórico de la ciudad.

Cabe precisar que, de conformidad con el Decreto No. 1274 del 20 de agosto de 2024, el comité se reúne al menos dos veces al mes y sus representantes son designados por el alcalde para periodos de un (1) año, prorrogables por el mismo término.