Vence el plazo para acceder a los máximos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial

Contribuyente, si cumples con las condiciones para acceder a los máximos descuentos por el pronto pago del Impuesto Predial, corre y aprovéchalos.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, recuerda a la ciudadanía que los máximos incentivos tributarios de la vigencia actual estarán disponibles hasta el miércoles primero de abril, así:

- Para contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 estén al día con la vigencia de 2025 y anteriores: 20 % de descuento para predios residenciales y 13 % para no residenciales.

- Si pagas únicamente la vigencia 2026 y adeudas vigencias anteriores: 10 % de descuento para predios residenciales y 7% para no residenciales.

Más de 62.000 predios beneficiados

La Secretaría de Hacienda informó que, a corte del 23 de marzo, un total de 62.926 predios accedieron a los máximos descuentos por el pronto pago del Impuesto Predial, representando un ingreso de $171.808.077.142 a las arcas distritales.

Del total de predios, 58.926 se beneficiaron con descuentos del 20% y 13% por encontrarse a paz y salvo a 31 de diciembre de 2025, mientras que los 4.000 predios restantes obtuvieron descuentos del 10% y 7% por pagar únicamente la vigencia 2026 y adeudar vigencias anteriores.

¿Dudas sobre tu Predial?

Aquellos ciudadanos que requieran orientación en el pago de impuestos distritales pueden contactar al chat de WhatsApp para atención al contribuyente: 3022172802 y 3017515384. Las líneas están activas de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Además, en el correo pagomipredial@cartagena.gov.co pueden solicitar tu factura del Impuesto Predial.