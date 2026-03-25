Vacaciones de Semana Santa y paro docente marcan la agenda educativa en el Huila

Neiva

El calendario académico en el departamento del Huila y en todo el país entrará en receso por la Semana Santa. Según lo establecido, estudiantes y docentes saldrán a vacaciones desde el viernes, aunque en el caso del Huila los maestros han venido laborando los sábados para compensar tres jornadas de esta temporada.

Tras el regreso de este receso, el magisterio anunció un paro nacional de 24 horas programado para el 15 de abril. La decisión fue tomada en Junta Nacional de Fecode, luego de evidenciar que el modelo de salud del gremio aún no se ha estabilizado. La responsabilidad, según los docentes, recae en la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del FOMAG.

Para Jan Jefferson Pacheco, de la ADIH, afirmo que “en el Huila, cerca de 8.000 docentes están afiliados y podrían sumarse a la jornada de protesta. Entre las preocupaciones del sector también se encuentran las condiciones laborales, especialmente de maestros cercanos a los 70 años, edad en la que aplica el retiro forzoso en Colombia, aunque muchos continúan en servicio por razones económicas”.

Otro de los temas que inquieta al gremio es el aumento de problemas de salud mental entre los docentes. Casos de depresión y estrés laboral se han vuelto frecuentes, en parte por la carga académica que implica atender grupos de entre 35 y 40 estudiantes por aula. Aunque no hay cifras exactas en el Huila, se reconoce que el número de afectados es significativo.