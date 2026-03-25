Una delegación de diputados rusos viajará a Estados Unidos pese a estar sancionados

Una delegación de diputados rusos viajará a Estados Unidos pese a estar sancionado / mashabuba

Una delegación de la Duma o cámara de diputados de Rusia viajará próximamente a Estados Unidos a invitación de sus colegas estadounidenses y a pesar de estar sancionados, una iniciativa que este miércoles celebró el Kremlin.

“Está previsto un viaje de un grupo de diputados a Estados Unidos. Ahora bien, aún quedan por aclarar algunos detalles relacionados con la obtención de garantías”, declaró este miércoles el legislador Alexéi Chepa a la agencia Interfax.

Chepa señaló que viajarían “entre cuatro y cinco personas”, pero que necesitan garantías de seguridad porque están sujetos a sanciones internacionales.

“El grupo está liderado por el diputado Viacheslav Nikónov, e incluye también al diputado del Partido Comunista Vladímir Isákov”, afirmó, añadiendo que la visita prevista es por razones de trabajo.

Agregó que, muy probablemente, “los diputados tomarán su vuelo mañana mismo”.

Nikónov es nieto del dirigente bolchevique, Viacheslav Mólotov, quien ejerció como jefe de la diplomacia soviética durante el mandato del dictador Iósif Stalin.

En enero, una congresista estadounidense, la republicana Anna Paulina Luna, aseguró que había recibido una autorización del Departamento de Estado de EE.UU. para que cuatro miembros de la Duma visitaran Washington.

Luna ha mantenido contactos con varios representantes rusos, entre ellos el emisario Kiril Dmítriev, que el pasado año le regaló un ramo de flores y una caja de chocolates con citas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Por su parte, el Kremlin celebró la posibilidad de contactos entre parlamentarios de ambos países.

“Esto solo puede ser bienvenido y son realmente necesarios”, señaló el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Y añadió: “Acogemos con beneplácito cualquier forma de reactivar el diálogo con Estados Unidos en cualquier ámbito. Creemos que esto sería coherente con los intereses de la Federación Rusa y de Estados Unidos, y que los beneficiaría”.

La parte rusa añadió que semejantes contactos fueron “propuestos reiteradamente a Estados Unidos”.