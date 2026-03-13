Estados Unidos autoriza venta de petróleo ruso, ¿Cómo es la medida?

La licencia que autoriza la venta de crudo ruso es temporal y solo permite comerciar petróleo que haya sido cargado en buques antes de la media noche del 12 de marzo. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Estados Unidos anunció que permitirá temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar. El anuncio lo hizo el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

¿Cuál petróleo ruso se puede comerciar?

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 AM del 12 de marzo o antes.

A su vez se explica que el comercio de este crudo se permitirá hasta el 11 de abril.

Antecedente a la medida

La medida se produjo después de que Washington también permitiera la semana pasada, de forma temporal, que el petróleo ruso que había quedado varado en el mar se vendiera a la India.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que la nueva autorización tiene como objetivo “ampliar el alcance global de la oferta existente” de crudo.

No busca beneficiar a Rusia

Bessent insistió en que se trata de una “medida limitada y de corto plazo”.

Añadió que no proporcionaría “un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción”.

La guerra en Oriente Medio ha trastocado los sectores energéticos y de transporte del mundo, prácticamente paralizando la actividad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Valor disparado

El barril de petróleo de brent subió más de un un 9% y se ubicó por encima de los 100 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, dijera que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 100,46 dólares, su precio de liquidación más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y un 9,22 % superior que al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 91,98 dólares.

Intentos por detener el repunte

El oro negro ganó terreno incluso después de que los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciasen la víspera que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Esta es la mayor liberación de reservas desde la fundación de la organización en 1974, pero la decisión apenas ha impactado en el precio del crudo pues el mercado sigue teniendo dudas de si será suficiente para compensar las pérdidas acumuladas en trece días de guerra.