Tres mercados campesinos llegan este sábado a los barrios de Cartagena

Este sábado, 28 de marzo, tienes un plan que no te puedes perder. La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, instalará tres mercados campesinos “Cosechas de mi tierra” de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.

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La jornada será desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y tiene como objetivo acercar los productos del campo directamente a los hogares cartageneros, eliminando la cadena de intermediarios.

Puntos de atención

Los tres mercados campesinos se ubicarán en los siguientes lugares:

▸ Los Calamares — Cancha La Paz

▸ Buenos Aires — Parque La Troncal

▸ Olaya Herrera, sector Central — diagonal al Cuartelillo.

En cada uno de estos espacios, podrán adquirir frutas, verduras, tubérculos y otros productos frescos del campo a precios competitivos y sin intermediarios, garantizando así mayor ahorro para las familias y mejores condiciones económicas para los productores agrícolas.

La administración distrital invita a la ciudadanía a participar, traer su propia bolsa e invitar a sus vecinos y familiares a apoyar la economía local.