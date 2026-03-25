Sogamoso tendrá más de 40 eventos en Semana Santa y el regreso del Festival de los Siete Potajes

Sogamoso

Sogamoso se alista para vivir una de las temporadas más importantes del año con una amplia agenda cultural, artística y religiosa en el marco de la Toma Cultural 2026, que se desarrollará entre el 29 de marzo y el 5 de abril. La programación, liderada por la Alcaldía y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, busca integrar tradiciones, espiritualidad y expresiones artísticas para todos los públicos.

“El objetivo es que durante esta Semana Santa los turistas lleguen a Sogamoso a disfrutar de una experiencia única, con eventos para toda la familia”, aseguró el secretario de Cultura, Jorge Cárdenas Fonseca, en diálogo con Caracol Radio.

Desde el sábado 28 de marzo, la ciudad dará la bienvenida a los visitantes en la Terminal de Transportes, mientras que el domingo 29 iniciará oficialmente la agenda con actividades simbólicas como la entrega de plantas frutales y la tradicional ciclovía. “Estamos muy contentos de anunciar esta tercera versión de la Toma Cultural, con una serie de eventos para propios y visitantes”, indicó el funcionario.

Dentro de la programación se destaca el Festival de los Siete Potajes, que también llega a su tercera versión y se realizará durante toda la Semana Mayor. “Por tercera ocasión vamos a tener este festival, con más de 20 establecimientos en diferentes puntos de la ciudad, donde se podrá disfrutar de este desayuno tradicional sogamoseño”, explicó.

El secretario resaltó que este evento se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la temporada. “No es solo un desayuno, es una experiencia para disfrutar la tradición, la historia y el patrimonio de nuestra ciudad”, agregó.

La agenda incluye además actividades culturales descentralizadas como cine bajo las estrellas en el norte y sur de la ciudad, teatro en sala y en espacio público en el marco del Día Mundial del Teatro, así como conciertos de música clásica. Entre ellos se destaca la presentación del ensamble sinfónico de Sogamoso y el concierto de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia en la iglesia San José.

“Vamos a tener más de 40 templos con programación religiosa activa, cerca de 30 atractivos turísticos y una ciudad preparada para recibir a los visitantes”, señaló el secretario.

La Plaza de la Villa será el epicentro de gran parte de la programación, con una feria artesanal permanente, presentaciones culturales y el Festival del Artesano, que rendirá homenaje a los saberes ancestrales con exposiciones, desfiles y muestras artísticas.

La programación también contempla actividades deportivas y recreativas como exhibiciones de judo, karate y porrismo, además de un running nocturno que busca promover el uso del espacio público.

El cierre de la Toma Cultural será el 5 de abril con un espectáculo de circo contemporáneo tipo varieté en la Plaza de la Villa, pensado para toda la familia.