“Si explotan la mina La Colosa van a desaparecer a Cajamarca”: Jaime Tocora, diputado del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el diputado y líder ambientalista, Jaime Tocora, cuestionó la posición de Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial, quien manifestó a Caracol Radio que mientras las empresas mineras cumplan con las normas “porque no darles la oportunidad”, además dijo que cuando estuvo Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca hubo desarrollo en la región.

“Acá se tiene una posición equivoca de la realidad ambiental del país y del mundo, los países se han dado cuenta que extraer el oro trae unos costos y pasivos ambientales supremamente altos. Hoy en día puede que extraer este tipo de minerales sea rentable, pero en temas ambientales es más complejo”, dijo Jaime Tocora.

El asambleísta resaltó que existe una disputa entre el modelo económico tradicional con la preservación de la vida y los ecosistemas “En Colombia hubo un momento en donde se entendía que la locomotora minera era la que jalonaba el desarrollo del país, pero estaba era en declive y en este gobierno del presidente, Gustavo Petro, se entendió que Colombia es potencia mundial de la vida”.

“Sacar el oro es como vender los ojos, para comprar un par de gafas”: Tocora

Jaime Tocara, integrante del Comité Ambiental del Tolima, destacó que pensar en desarrollo económico basado en la extracción de oro es una miopía política por parte de los gremios.

“Les recuerdo que la minería y los recursos ambientales son finitos, mientras que los pasivos ambientales quien los va a subsanar, miremos lo que ha pasado con la mina El Cerrejón, la más grande del mundo, el carbón paga el 10.2% de regalías, mientras que el oro solo paga el 4.2%”

Además, dijo que la minería trae hambre, miseria y desplazamiento como sucede en la Guajira “Así que no nos vengan con espejismos como los que nos pretenden vender, porque ellos terminan y nos dejan los problemas ambientales”.

Finalmente, sostuvo que si se explota la mina La Colosa van a desaparecer al municipio de Cajamarca debido a que el 86% de esta población está concesionado para la explotación minera.

Dato: el municipio de Cajamarca es conocida como la despensa agrícola del Tolima.