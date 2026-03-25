¿Por qué no se permitirá la cabalgata en la fiesta nacional del café en Calarcá, Quindío en 2026?

Armenia

Hay polémica en el Quindío, porque el alcalde del municipio de Calarcá, anunció que NO permitirá la realización de la cabalgata durante la fiesta nacional del café en el mes de junio, esto debido a mal comportamiento el año pasado.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá que señaló sobre el particular “desde el año pasado habíamos liderado una propuesta ante el Consejo Municipal de que se acabara la obligatoriedad de la cabalgata en el marco de la Fiesta Nacional del Café y este año no solamente pues como decisión de gobierno, sino también por las diferentes circunstancias que se generan en el ámbito político durante esta época y es que el fin de semana, un fin de semana previo a la Fiesta Nacional del Café es posible que se celebre la segunda vuelta presidencial y pues por esta razón también, digamos, hay allí un argumento importante de que no se realice.

Número dos, la programación cultural que tenemos ya está planificada desde este mes. Por tal razón, pues ya no hay espacio para la parte logística ni de pie de fuerza ni de movilidad para poder realizarla tampoco.

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Pero también el elemento principal es el tema del maltrato animal que, lamentablemente, de unos muy pocos, porque la mayoría de la gente es muy respetuosa de sus animales.

No obstante, ha sido dos años donde permitimos que se realizaran con unos fuertes controles, pero siempre se pudo evidenciar de que nunca fueron capaces de realizar una cabalgata cumpliendo con lo que se habían comprometido. Por esa razón hemos tomado también esa decisión de que no se realice.

Les proponemos realizar actividades alternas con todos los equipos de grupos de caballistas allí en el Coliseo de Ferias, una feria equina les estuve promoviendo también de que se pueda realizar una feria equina que no se pierda, digamos, dentro de ese gremio una actividad importante en marco de la fiesta, pero no sobre las calles de Calarcá donde se han presentado los problemas.

Aunque la mayoría de los ciudadanos calarqueños y animalistas está a favor de la medida el gremio de los caballistas por obvias razones no comparten la decisión del alcalde y han anunciado a través de redes sociales, protestas y caminatas en rechazo a no permitir la realización de la cabalgata en la villa del cacique.