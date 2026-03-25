Piscicultores del Huila enfrentan caída de precios en plena temporada de Semana Santa

Neiva

El Huila se mantiene como el principal proveedor de pescado y productos de acuacultura del país, especialmente en una temporada clave como la Semana Santa. Desde hace cerca de un mes, los piscicultores esperaban un incremento significativo en las ventas debido a la alta demanda propia de la Cuaresma. Sin embargo, aunque el consumo aumentó, no se comportó como en años anteriores.

A diferencia de otros años, en los que esta temporada representaba bonanza, en 2026 se registra una sobreoferta de pescado en el mercado. A esto se suma una disminución en el consumo nacional, atribuida a dificultades económicas de los hogares colombianos. Tras cinco o seis años de estabilidad, el sector vuelve a enfrentar un escenario desfavorable.

Según Manuel Macias, piscicultor, comento que “en cuanto a precios, las expectativas no se cumplieron. La mojarra roja, que se esperaba alcanzara entre 180.000 y 200.000 pesos por arroba, apenas llegó a los 140.000 pesos. La mojarra negra se comercializa entre 115.000 y 120.000 pesos, lejos de los 150.000 proyectados. Por su parte, la cachama se vende entre 100.000 y 110.000 pesos por arroba, cuando se esperaba que alcanzara los 130.000 pesos.

El departamento produce cerca de 100.000 toneladas de pescado al año, de las cuales entre 20.000 y 30.000 toneladas se comercializan durante la temporada de Cuaresma. Aunque las condiciones climáticas han favorecido la producción, la caída en los precios y la incertidumbre en mercados internacionales.