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25 mar 2026 Actualizado 14:02

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Piscicultores del Huila enfrentan caída de precios en plena temporada de Semana Santa

La sobreoferta y la disminución del consumo han frenado el alza esperada en los precios durante la Cuaresma.

El departamento produce cerca de 100.000 toneladas de pescado al año. Foto Relacionada.

El departamento produce cerca de 100.000 toneladas de pescado al año. Foto Relacionada.

El departamento produce cerca de 100.000 toneladas de pescado al año. Foto Relacionada.

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El Huila se mantiene como el principal proveedor de pescado y productos de acuacultura del país, especialmente en una temporada clave como la Semana Santa. Desde hace cerca de un mes, los piscicultores esperaban un incremento significativo en las ventas debido a la alta demanda propia de la Cuaresma. Sin embargo, aunque el consumo aumentó, no se comportó como en años anteriores.

A diferencia de otros años, en los que esta temporada representaba bonanza, en 2026 se registra una sobreoferta de pescado en el mercado. A esto se suma una disminución en el consumo nacional, atribuida a dificultades económicas de los hogares colombianos. Tras cinco o seis años de estabilidad, el sector vuelve a enfrentar un escenario desfavorable.

Según Manuel Macias, piscicultor, comento que “en cuanto a precios, las expectativas no se cumplieron. La mojarra roja, que se esperaba alcanzara entre 180.000 y 200.000 pesos por arroba, apenas llegó a los 140.000 pesos. La mojarra negra se comercializa entre 115.000 y 120.000 pesos, lejos de los 150.000 proyectados. Por su parte, la cachama se vende entre 100.000 y 110.000 pesos por arroba, cuando se esperaba que alcanzara los 130.000 pesos.

El departamento produce cerca de 100.000 toneladas de pescado al año, de las cuales entre 20.000 y 30.000 toneladas se comercializan durante la temporada de Cuaresma. Aunque las condiciones climáticas han favorecido la producción, la caída en los precios y la incertidumbre en mercados internacionales.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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