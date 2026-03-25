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“Nuestro partido no puede estar en la orilla de un comunista, marxista, leninista”: Efraín Cepeda

En diálogo con 6AM W, el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, entregó detalles de la reunión que tuvo con las bancadas en el Congreso de la República para, entre otras cosas, analizar el apoyo de la colectividad a alguna campaña presidencial.

Cepeda fue claro en decir que en el encuentro exploratorio “nadie expresó simpatía por Iván Cepeda”.

“Aunque, como las brujas, de que las hay, las hay. Pero yo terminé la sesión diciendo que nuestro partido de centroderecha, de 176 años defendiendo la iniciativa privada, defendiendo la familia, defendiendo la división de poderes, el orden y la autoridad, no podíamos estar en la orilla de un comunista, marxista, leninista, que lo que promete es arremeter contra el sector privado y la división de poderes”, señaló.

Y aunque invitó a la bancada de congresistas actuales y electos a hacer una profunda reflexión durante la Semana Santa, advirtió que “no es aceptable, por su ideología política, tener un solo parlamentario con Iván Cepeda”.

“Y les dije que si Iván Cepeda nos ganaba las elecciones, el comunista, marxista, leninista, no íbamos a tener jamás un presidente en la centroderecha que defendiera la iniciativa privada”, agregó.

En cuanto a su periodo en la dirección del Partido Conservador, reconoció que tiene una fecha de vencimiento, pero se mostró confiado en que hay unas claras mayorías que se inclinan a la centroderecha.

“De pronto hay algunos petristas y existen otros que han sido colaboracionistas, mas no petristas, cosa que, por supuesto, nosotros no podemos avalar tampoco, y ese colaboracionismo va a terminar en el momento en que tengamos este debate electoral”, señaló.

“Del 95 o 97% de los parlamentarios seguramente habrá dos o tres que se quedarán en eso, pero a los demás los veo debatiéndose entre las dos orillas de la centro”, agregó.

¿Qué responde ante el aval entregado a Wadith Manzur, quien está recluido por su presunta participación en el caso de corrupción de la UNGRD?

Sobre la captura del senador electo Wadith Manzur, señaló que hay que respetar el pronunciamiento de la justicia colombiana. Sin embargo, aclaró que por ahora no hay una condena contra el congresista.

“Al que haya estado en esos temas criminales, que le caiga el peso de la justicia y ahí el Partido Conservador no se aparta ni un solo milímetro, es más, hay también investigaciones abiertas de nuestra Veeduría para algunos parlamentarios en ese sentido”, agregó.

Y concluyó diciendo que tiene la responsabilidad de acatar la decisión que vaya a tomar la justicia frente a este caso.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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