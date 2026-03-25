“No es cierto que hayamos dilatado el proceso”: Concejo de Cúcuta responde a denuncia de Castellanos

La mesa directiva del Concejo de Cúcuta en 2025 respondió a la denuncia del concejal Oliverio Castellanos, quien acudió al Comité Regional de Moralización señalando demoras en su posesión, pese a un fallo judicial que, según indicó, restablece sus derechos políticos desde junio de 2025.

Frente a estos señalamientos, la presidenta del Concejo para ese periodo, Carime Rodríguez, negó que la corporación haya dilatado el proceso y aseguró que nunca existió una notificación oficial que ordenara su reintegro.

“Frente a los señalamientos de nuestro compañero Oliverio Castellanos, donde dice que la mesa directiva 2025 dilató el proceso, no es cierto. El Concejo de Cúcuta en la vigencia 2025 jamás recibió notificación alguna ni del Consejo de Estado ni del Tribunal de Norte de Santander donde se diera una orden en ese sentido”, afirmó.

La funcionaria insistió en que sin ese requisito legal era imposible proceder. “Yo no podía acudir a hacer un cumplimiento si no tenía la orden o el fundamento para hacerlo. Por lo tanto, rechazo esos señalamientos de que dilatamos el proceso”, agregó.

Rodríguez también se refirió a la situación actual de la curul y a los procedimientos que deben seguirse. “Creo que esa es una competencia de la mesa directiva de la vigencia 2026, que tiene unos procedimientos que debe cumplir, porque tampoco se le puede vulnerar el debido proceso a un compañero que está ocupando la curul”, explicó.

En ese sentido, precisó: “En este caso es nuestro compañero Alicastro. Se habla de varios fallos, y todo eso debe revisarse con el debido proceso correspondiente”.

El caso permanece en análisis por parte de las autoridades competentes, mientras se define cómo se dará cumplimiento al fallo judicial y la posible posesión de Castellanos sin afectar las garantías legales de las partes involucradas.