Medicina Legal ya identificó a 10 víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya identificó 10 cadáveres de las víctimas del accidente aéreo de una aeronave tipo C-130 Hércules, con matrícula FAC 1016, que se precipitó a tierra en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Las identidades de las víctimas son:

Ariel Leonardo Villota Guevara. MY. Jaime Alexander Fernández Camargo. Yeferson Fabián Otavo Yaima. Andrés Javier Moreno Chávez. Luis Eduardo Blanco Hernández. Mateo Herrera López. Benjamín Esteban Pérez Torres. Jhonathan Stid Pinzón Reyes. Rafael Santos Guerra Almeida. Daniel Esteban Arias Pérez.

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Además, se conoció que, para el proceso de identificación de las víctimas del siniestro aéreo, se dispuso de doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Medicina Legal en un comunicado.