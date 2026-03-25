Los impactos que está dejando la minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, hizo un llamado a los habitantes del sur del Tolima para que se revisen los daños que está ocasionando la minería ilegal, no solo al medio ambiente, sino a la vida en general en esta zona del departamento.

“La minería ilegal tienen unos impactos muy fuertes, en lo social con todo lo que sabemos, aquí hay explotación infantil, prostitución, microtráfico, además de eso trae unos efectos económicos fuertes en el territorio”, dijo Matiz.

Según la mandataria regional, los efectos que ha traído la minería ilegal en el costo de los arriendos ha sido fuerte “Arriendos que costaban $600 mil, hoy están en un millón y medio, hasta $2 millones, la gente de Ataco que reside allí no encuentra casa para arrendar”.

Por otra parte, destacó que personas que se dedicaban a la recolección de Café prefieren dedicarse a la Minería Ilegal, “El impacto económico es fuerte, pero otro lado el impacto a la seguridad se pasó de 6 homicidios en el 2024, dos en el 2025 y a hoy llevamos 10 homicidios en el municipio de Ataco”.

¿Qué recursos le está quedando al departamento del Tolima por la extracción de este oro?

La gobernadora del Tolima sostuvo que del oro que se extrae en el sur del departamento, no le deja la región nada “Nos vamos a quedar con el daño ambiental, este es otro efecto, hoy 233 hectáreas afectadas y con un territorio terriblemente afectado y erosionado en el municipio de Ataco y Chaparral”.

Dato: hace una semana se realizó un operativo que fue desplegado por la Policía, el Ejército Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). La operación se llevó a cabo en los municipios de Ataco y Coyaima, a orillas de los ríos Saldaña y Chenche y se capturó a 12 personas.