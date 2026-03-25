Juan José Castro humanizó el derecho y hoy compite en los India Catalina con su estilo innovador

“Vamos Pa Eso” no es un podcast jurídico tradicional. Es un espacio que cruza el true crime con el empoderamiento legal y personal, donde cada episodio no solo analiza casos reales, sino que también asesora, orienta y le da herramientas concretas a quienes participan.

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A diferencia de otros formatos donde abogados hablan para abogados o periodistas narran historias, este podcast cierra la brecha de acceso a la justicia, llevando el conocimiento legal directamente a las personas y convirtiéndolo en una herramienta de decisión y transformación personal.

Es, en esencia, un contenido único en Latinoamérica: un podcast que no solo informa, sino que empodera legalmente a su audiencia.

Su crecimiento orgánico y conexión con la audiencia lo llevaron a ser nominado a los Premios India Catalina, evidenciando cómo los contenidos legales también pueden ser relevantes, entretenidos y masivos.

Un nuevo tipo de voz legal

La nominación de “Vamos Pa Eso” no solo reconoce la calidad del contenido, sino que confirma una tendencia: la necesidad de nuevas voces que conecten el derecho con la realidad social.

En un entorno donde la información legal suele ser percibida como lejana, Juan José Castro representa una nueva generación de abogados que entienden que comunicar también es parte de hacer justicia.

¿Quién es Juan José Castro?

Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal Penal, Castro ha construido una carrera sólida combinando litigio, academia y asesoría a entidades del Estado.

Es socio director del área penal y disciplinaria en Castro Muñoz & Coronado Abogados, donde lidera estrategias de defensa y representación tanto de víctimas como de investigados.

Pero más allá de su trayectoria técnica, hay algo que lo diferencia: su obsesión por explicar lo complejo de forma clara, directa y útil para la gente. Su obsesión por democratizar el derecho.