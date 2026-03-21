Israel anuncia una escalada de ataques contra Irán a partir del domingo

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que la intensidad de los ataques contra Irán aumentará considerablemente a partir del domingo. “Las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense atacarán al régimen terrorista iraní y a las infraestructuras que lo sostienen”, afirmó.

Sus declaraciones contrastan con las del presidente estadounidense Donald Trump, quien días atrás había advertido sobre una reducción progresiva de las operaciones. Sin embargo, Katz sostuvo que la campaña impulsada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, seguirá adelante. “No nos detendremos hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra”, subrayó.

Desde el gobierno israelí insisten en la necesidad de desmantelar el régimen de los ayatolás, destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán y frenar su programa nuclear. “Estamos decididos a continuar liderando la ofensiva, eliminar a sus comandantes y neutralizar sus capacidades estratégicas”, añadió Katz.

Mientras tanto, Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz. Autoridades iraníes confirmaron el bombardeo y lo calificaron como un “ataque criminal” por parte de Washington y del “régimen sionista”.

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Khatam al-Anbiya, afirmó que la clave para derrotar a sus adversarios radica en la resistencia sostenida. Además, advirtió que una escalada del conflicto podría causar daños irreversibles a las bases enemigas, que, según el, ya se encuentran debilitadas.

“Aunque la nación lamenta sus pérdidas, seguimos firmes y preparados para responder con nuevos ataques”, concluyó.