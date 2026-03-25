Hoy velatón en Cúcuta por accidente de militares en Putumayo

Cúcuta

El Ejército Nacional ha convocado a la solidaridad de los cucuteños y nortesantandereanos para rendirle un homenaje postumo a los miembros de las fuerzas militares que murieron en el accidente del avión en el municipio de Puerto Leguizamo, en el Putumayo.

El monumento a los héroes caídos en el barrio Niza de la ciudad será el epicentro para desarrollar esta actividad, acompañada de una luz para brindar apoyo a las familias de quienes fallecieron en el siniestro aéreo.

Las autoridades militares informaron que dentro de las setenta víctimas se encuentran dos militares oriundos de esta región identificados como los soldados profesionales Juan Camilo Ovalles Lozano y José Alfredo Perez Ramos.

El evento se desarrollará a partir de las 6 pm y estará acompañado de la iglesia católica y la sociedad civil que ha manifestado su apoyo a las Fuerzas Militares en este duro momento.

El ejercito informó en las últimas horas que ha logrado avanzar en las labores de rescate de los cuerpos y la identificación de los mismos.