Hacían seguimientos a mis hijos en colegios y universidades, escalofriante: María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona entregó nuevos detalles sobre los seguimientos que rodearon el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, al asegurar que su familia fue objeto de vigilancia sistemática antes del crimen. Según relató, estos seguimientos no solo se concentraron en el dirigente político, sino también en su círculo más cercano, incluyendo a sus hijos y a ella misma, con el fin de trazar con precisión sus rutinas y movimientos.

Tarazona describió como desgarrador conocer que estructuras criminales tenían en la mira a su familia. Afirmó que se realizaron seguimientos en distintos espacios de la vida cotidiana: desde el colegio y las universidades hasta los eventos públicos y viajes en diferentes ciudades del país. Sabemos que viajaban detrás de Miguel, señaló, al referirse a desplazamientos a lugares como Bucaramanga y Cali, donde, según dijo, también hubo vigilancia directa.

Uno de los elementos que más la impactó fue escuchar a uno de los involucrados mencionar el nombre de su hijo. “Oír a alias el Viejo pronunciar el nombre de mi hijo… si ustedes son padres se pueden imaginar lo que significa que una persona así, un asesino de ese nivel, diga el nombre de Alejandro. Es horrible, es angustiante, es escalofriante”, relató.

De acuerdo con su testimonio, estos seguimientos permitieron construir un monitoreo minucioso de los horarios de entrada y salida, así como de las actividades familiares, lo que habría facilitado la ejecución del asesinato. Para Tarazona, este componente demuestra que el crimen fue planeado con antelación y con información detallada sobre el entorno personal de la víctima.