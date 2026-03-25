Guardaparques rescatan de las llamas a ‘Cinaruco’, cachorro de puma salvado de incendio forestal

Durante las labores de atención a un incendio en el Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Cinaruco, ubicado en el municipio de Cravo Norte, Arauca, guardaparques lograron rescatar a un cachorro de felino que fue puesto a salvo por la Defensa Civil.

Tras el rescate, médicos veterinarios y biólogos de Parques Nacionales Naturales de Colombia realizaron una valoración inicial que confirmó que se trata de un cachorro de concolor. El ejemplar fue trasladado desde Cravo Norte hasta Tame y posteriormente entregado a Corporinoquia para continuar con su proceso de atención integral.

El pequeño felino fue bautizado como “Cinaruco”, en honor a su lugar de origen. En las próximas horas será trasladado al Centro de Atención y Valoración (CAV) en Yopal, donde recibirá los cuidados necesarios para su recuperación, crecimiento y eventual liberación en su hábitat.

Incendios forestales en el DNMI Cinaruco

Entre el 20 y el 22 de marzo, un equipo conjunto de guardaparques, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil de Cravo Norte y miembros de la comunidad concentraron esfuerzos en el predio Bellavista para controlar la emergencia. Las labores permitieron determinar que se trata de un incendio de tipo subterráneo, condición que facilita reactivaciones constantes y acelera su propagación.

Debido a la magnitud de la emergencia, el 23 de marzo se oficializó ante el municipio la persistencia y extensión del segundo incendio, con el fin de coordinar el apoyo necesario para su control.

Impacto ambiental y social

A la fecha, se estima una afectación de aproximadamente 18.000 hectáreas dentro del DNMI Cinaruco, razón por la cual el balance actual evidencia impactos significativos en la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos de la región.

Cabe destacar que las acciones adelantadas han permitido proteger la vida de los habitantes del sector y la estabilidad de sus viviendas. Sin embargo, se registran daños considerables en zonas de restauración ecológica y afectaciones directas a la fauna silvestre.

Recordemos que el DNMI Cinaruco protege más de 332.000 hectáreas de sabanas inundables, bosques densos y bosques de galería, los cuales son ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental y para las comunidades que desarrollan actividades agropecuarias en la región.